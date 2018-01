Yuji Naka - Erfinder von Sonic wechselt zu Square Enix, neues Spiel geplant

Sonic-Erfinder Yuji Naka hat sich Square Enix angeschlossen, um an einem noch unbekannten Projekt zu arbeiten. Das gab der erfahrene Coder via Twitter bekannt. Worum es sich handelt, ließ er zwar offen, dafür äußerte er den Wunsch, dass man sich darauf freuen solle.

Just a quick note to let you know, I joined SQUARE ENIX in January.

I’m joining game development as before, and strive to develop games at SQUARE ENIX.

I aim to develop an enjoyable game, please look forward to it.