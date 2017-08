Zelda: Breath of the Wild - Emulator lässt das Spiel in 4K erstrahlen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild lässt sich dank des CEMU-Emulators für Wii U-Titel auch auf dem PC spielen. Der Emulator ermöglicht es sogar, das Spiel in einer Auflösung von 4K zu genießen. Die Performance lässt zwar stellenweise noch etwas zu wünschen übrig, aber eine absolute Augenweide ist das Video von Abyssus trotzdem allemal.

Intern soll das Spiel sogar in 8K laufen, was dann per Downsampling auf 4K heruntergerechnet wird. Das interne Anti-Aliasing wurde deaktiviert, da durch das Downsampling offenbar bessere Ergebnisse erzielt werden. Die Qualität der Schatten sei ebenfalls verbessert worden. Der CEMU-Emulator macht es übrigens auch möglich, Mario Kart 8 in 4K auf dem PC zu zocken.

Was haltet ihr vom neuen Zelda in 4K-Auflösung?

Zelda: Breath of the Wild - PC-Emulator - 4K-Grafik ansehen