Zelda: Breath of the Wild - Fan fliegt quer durch Hyrule, ohne den Boden zu berühren

Wie fast alle Aktivitäten in Zelda: Breath of the Wild kostet auch das Fliegen mit dem Gleiter Ausdauer.

Als ich meinen Paraglider nach dem Abschluss der Schreine auf dem Vergessenen Plateau erhielt, segelte ich vielleicht 200 Meter durch die Luft, bis mich meine mickrige Ausdauer im Stich ließ und ich notgedrungen in einem Camp voller wütender Bokblins landen musste. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich es niemals für möglich gehalten, dass Link fast acht Kilometer mit seinem Gleiter zurücklegen kann - nötig sind lediglich Kreativität und Fingerfertigkeit.

Mehr: Zelda - Breath of the Wild zeigt, dass die Ubisoft-Formel aussterben muss

Es gibt eine Challenge in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bei der wir mit unserem Paraglider so weit fliegen müssen wie nur möglich. Ein japanischer Youtuber zeigt uns auf eindrucksvolle Art und Weise, wie es ihm gelang, über 20 Minuten in der Luft zu bleiben und genau 7615,8 Meter zurückzulegen (via Venturebeat).

Für seinen verrückten Ritt verlässt sich der Spieler auf einen ganzen Sack voller Ausdauer-Elixiere und Bombenpfeile, mit denen er sich regelmäßig zurück in den Himmel katapultiert. Hier könnt ihr euch das Video ansehen.

Habt ihr euch auch schon an der Challenge probiert? Was ist eure größte Distanz?