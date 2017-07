The Legend of Zelda: Breath of the Wild schoss sich mir als Solo-Erfahrung ins Herz, bei der ich als einsame Entdeckerin durch die Lande wanderte, um von einem Abenteuer ins nächste zu stolpern.

Der Gedanke, das Action-Adventure im Koop mit einem Gefährten an der Seite zu erleben, klingt trotzdem verlockend: Ein Spieler zieht die Aufmerksamkeit einer Bokblin-Meute auf sich, während der andere ihr Camp leerräumt und mit einem Sackvoll Schätze zurückkehrt; ein Spieler geht jagen und der andere sammelt Pilze und Kräuter für ein gemeinsames Festmal am Abend – einen Multiplayer-Modus für Breath of the Wild kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der soll sogar irgendwann Realität werden.

Auf NeoGAF sind erste Bilder einer CEMU-Mod (ursprünglich gepostet auf dem REGN8 Discord-Server) für Breath of the Wild aufgetaucht, die das Spiel in ein Couch-Koop-Abenteuer verwandeln will.

Laut Entwickler soll es noch mindestens ein Jahr dauern, bis die Mod fertiggestellt oder zumindest spielbar ist. Auf den originalen Konsolenversionen von Breath of the Wild wird sie jedoch nicht funktionieren. CEMU ist nämlich ein Wii U-Emulator, der die Spiele der Nintendo Konsole auf dem PC spielbar macht. Weniger spannend ist das Projekt dadurch natürlich nicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Wii U und Nintendo Switch erhältlich. Mit The Master Trials gibt es seit Ende Juni den ersten DLC, den sich Mirco hier genauer angeschaut hat.

Würdet ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Koop spielen wollen?