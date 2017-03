Zelda: Breath of the Wild - Rezepte zum Nachkochen in der Übersicht

In Zelda: Breath of the Wild will Kochen gelernt sein.

Zelda: Breath of the Wild steckt voller Herausforderungen und Gefahren. Wer sich über zu schwere Kämpfe beschwert, sollte es einmal mit Kochen versuchen: Link kann aus gesammelten Zutaten nicht nur Mahlzeiten, sondern auch Medizin und spezielle Tränke herstellen, die euch besondere Boni bescheren oder gar stärker machen.

Mit den richtigen Rezepten seid ihr nicht nur besser in den Gefechten aufgestellt, sondern trotzt auch der Kälte in den Schneebergen.

Mehr: Zum Test von Zelda: Breath of the Wild

Damit ihr nicht verzweifelt stundenlang irgendwelche Zutaten zusammenwürfelt, um ein bestimmtes Rezept zu finden, haben wir ein paar für euch aufgelistet. Bedenkt dabei natürlich, dass es unzählige Kombinationen gibt - meist führen verschiedene Zutaten zu einem ähnlichen Ergebnis.

Achtung: Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte die Liste nicht lesen.

Rezept für den alten Mann: Scharfer Grillteller

Der alte Mann gibt euch für das Rezept einen Winterwams. Für den scharfen Grillteller müsst ihr folgende Zutaten kochen: Fisch + Wild + Chili.

Alle 10 Bilder ansehen

Gesundheits-Rezepte zum Auffüllen von Herzen

Gericht Zutaten Pilzspieß Beliebige Pilze + Eichel + Hyrule-Gras Fleischspieß mit Pilzen Geflügel/Wild + Hyrule-Pilz + Ei + Eichel Butterapfel Apfel + Ziegenbutter Schmorbraten (klein) Wild/Geflügel + Steinsalz + Ziegenbutter Schmorbraten (mittel) Wild/Geflügel + Steinsalz + Hyrule-Gras + Eichel Dampffisch Apfel + Hyrulebarsch + Hyrule-Gras Festtagsfisch Rüstungskarpfen + Ausdauerhonig + Hyrule-Pilz Meeresfrüchtespieß Rüstling + Maxi-Rübe + Rüstungskarpfen + Rüstungskrabbe Fleisch-Reisbällchen (klein) Apfel + Geflügel/Wild + Hyrule-Reis Fleisch-Reisbällchen (groß) Maxi-Rübe + Spurkarotte + Geflügel/Wild + Hyrule-Reis

Rezepte zum kurzzeitigen Erweitern der Lebenskraft

Gericht Zutaten Maxi-Fleischspieß 2x Edelwild + Maxi-Trüffel + Eichel Maxi-Dampffleisch 3x Geflügel + große Maxi-Rübe Maxi-Edelschmorbraten Edelwild + Steinsalz + Maxi-Rübe + Hyrule-Gras + Hyrule-Pilz

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Tipp-Video: So surft man auf dem Schild

Medizin-Rezepte: Spurt-, Schleich-, Ausdauer- & Fitness-Tränke

Medizin stellt ihr aus Insekten und Monstermaterialien her.

Gericht Zutaten Ausdauer-Medizin Ausdauerschrecke + Bokbin-Hauer + Bokbin-Herz + Echsalfos-Sporn Schleich-Medizin Schleichwürmchen + Bokbin-Horn Fitness-Medizin Fitkröte + Moblin-Horn + Moblin-Hauer + Oktorok-Tentakel Spurt-Medizin Spurtechse + Bokbin-Horn Kraft-Medizin Schwertkäfer + Bokbin-Hauer + 2x Bokbin-Horn

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit wärmenden und kühlenden Rezepten.