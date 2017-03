Zelda: Breath of the Wild - Robin Williams möglicherweise als Easter-Egg in Hyrule

Dayto erinnert frappierend an den Schauspieler Robin Williams.

Der 2014 verstorbene Schauspieler Robin Willliams (u.a. "Hook" und "Jumanji") war großer Fan der The-Legend-of-Zelda-Serie. Williams benannte sogar seine Tochter nach der berühmten Prinzessin im Spiel und stand mit ihr zusammen für einen Werbespot zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D vor der Kamera.

Jetzt hat es den Anschein, dass Nintendo den Schauspieler als Easter-Egg in The Legend of Zelda: Breath of the Wild eingebaut hat. Zumindest gibt es in der Spielwelt einen Charakter, der Williams sehr ähnlich sieht.

Unten haben wir ein Video vom Kanal AFGuidesHD zum Easter-Egg verlinkt. Demnach solltet ihr im Bereich des Stalls am Berge (kurz vor dem Goronengebiet) die Augen offen halten. Dort in der Nähe stiefelt nämlich der Charakter Dayto herum, der ein virtueller Bruder von Williams sein könnte.

Außerdem trägt er einen Schild auf dem Rücken, der beim Anvisieren mit der Kamera als "Hunter's Shield" markiert wird. Ein weiterer Hinweis auf Robin Williams, denn im Film "Patch Adams" spielte er den Arzt Dr. Hunter Patch Adams.

Habt ihr noch weitere Easter-Eggs in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gefunden?