Zelda: Breath of the Wild - Season Pass mit mehreren DLCs angekündigt

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhält einen Season Pass, der zwei große DLC-Pakete und weitere Goodies umfasst.

Wie Nintendo bekannt gibt, steht zum Launch von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Season Pass bereit. Dieser soll das Open World-Abenteuer für knapp 20 Euro um zwei DLC-Pakete und mehrere Ingame-Items erweitern.

Die großen Erweiterungen erscheinen allerdings erst im Laufe des Jahres, dafür erhalten Season Pass-Besitzer zum Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mehrere Schatzkisten mit einem neuen Kleidungsstück und "nützlichen Items" für den Helden Link.

Der erste vollwertige DLC soll im Sommer an den Start gehen. Er umfasst laut Nintendo "eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung, die Möglichkeit, das Hauptspiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen sowie eine zusätzliche Funktion für die spielinterne Umgebungskarte". Das zweite DLC-Paket folgt dann im Winter und liefert einen neuen Dungeon samt Story-Content.

Der Season Pass wird nicht nur für die Nintendo Switch-, sondern auch die Wii U-Fassung von Breath of the Wild erhältlich sein. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Laut Nintendo könnt ihr die DLC-Pakete nicht einzelnen kaufen. Wer also weitere Abenteuer in der Welt von Breath of the Wild erleben will, muss zum Season Pass greifen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch auf den Markt. Wie ursprünglich angekündigt, erscheint das Spiel aber auch für die Wii U. Allerdings handelt es sich um das letzte Nintendo-Spiel für diese Konsole.

Werdet ihr euch den Season Pass für The Legend of Zelda: Breath of the Wild kaufen?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation