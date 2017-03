Zelda: Breath of the Wild - So baut ihr euch ein Luftschiff

So baut ihr euch in Zelda: Breath of the Wild ein Luftschiff.

Um sich in der riesigen Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Überblick zu verschaffen, reicht es meist aus, auf einen hohen Berg oder auf einen der insgesamt 15 Türme zu klettern. Wesentlich flexibler seid ihr aber mit einem Luftschiff - das ihr euch im Spiel einfach selber bauen könnt.

Okay, "Luftschiff" ist etwas übertrieben, denn die Kiste fliegt nur langsam und lässt sich zudem recht widerspenstig steuern. Es handelt sich nämlich um ein einfaches Floß, an das ihr ein paar Oktoballons pappen müsst, damit es abhebt. Anschließend wedelt ihr mit einem Krog-Fächer etwas Wind ins Segel und schon kann eure Reise durch die Lüfte losgehen.

Der Youtuber BeardBear zeigt euch, wie es funktioniert. Er ist mit seinem Luftschiff sogar bis zu Ganons Schloss gereist - vermutlich, um Zelda zu beeindrucken.

