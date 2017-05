Zelda: Breath of the Wild - Wii U-Cheat eröffnet völlig neue Möglichkeiten

Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es nun einen Cheatcode.

Dank eines ausgeklügelten Physik-Systems entdecken Spieler in Zelda: Breath of the Wild immer wieder neue, teils kuriose Möglichkeiten, mit der Spielwelt zu interagieren. Wir berichteten etwa über eine besonders coole Art, auf Türme zu klettern sowie über einen Spieler, der mit einer eher unkonventionellen Methode die Verlorenen Wälder von Hyrule betritt.

Die User MrBean3500vr und Chadderz gingen nun noch einen Schritt weiter und entwickelten kurzerhand eine Cheat-Mod für die Wii U-Version des Spiels. Der sogenannte Accio Master Code erlaubt es euch, beinahe jedes beliebige Item oder Objekt sowie alle Charaktere und (Boss-)Gegner in der Spielwelt zu spawnen - und damit allerhand Unfug anzustellen.

So könnt ihr zum Beispiel Rubine vom Himmel regnen lassen (das Inventar-Limit liegt übrigens bei 999.999), Wächter beschwören, die andere Kreaturen angreifen, oder einen Tornado mit Metallboxen erschaffen, der durch Hyrule fegt. Wozu der Cheatcode imstande ist, zeigt euch MrBean3500vr in einem rund 18 Minuten langen Video:

Interessant: An einer Stelle des Videos versucht der Spieler herauszufinden, wie viele Tauben er beschwören kann - nur um zu entdecken, dass das Spiel automatisch ein Blutmond-Event triggert, wenn Probleme durch zu viele Render-Objekte an einem Ort auftreten.

Die Cheat-Mod befindet sich derzeit noch in der Beta. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Hinweise, wie ihr den Client installiert. Wir weisen an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf hin, dass es Implikationen gibt, wenn ihr ein geschlossenes System wie die Wii U mit einer Cheat-Software manipuliert. Die Nutzung der Mod geschieht daher auf eigene Gefahr.

Es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, was Modder mit dem Accio Master Code anstellen werden. Vielleicht sehen wir schon bald von Fans gebaute Dungeons oder Shrine-Rätsel.

