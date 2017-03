Zelda: Breath of the Wild - Wii U vs. Switch - So schlägt sich die Wii U-Version

Zelda: Breath of the Wild sieht auch auf Wii U sehr stimmig aus.

Da wir vorab kein Testmuster von Zelda: Breath of the Wild für die Wii U erhalten haben, konnten wir bislang im Test nichts zu etwaigen Plattformunterschieden sagen. Inzwischen haben wir uns das Spiel gekauft, um beide Fassungen miteinander zu vergleichen.

Zunächst einmal eine Entwarnung: Zelda: Breath of the Wild läuft auf der Wii U technisch nicht unbedingt schlechter als auf der Switch. Grafisch müsst ihr kaum Abstriche in Kauf nehmen - lediglich die Auflösung ist mit 720p (Wii U) etwas niedriger als auf der neuen Nintendo-Konsole (900p). In der Praxis bekommt man davon aber nicht viel mit.

Mit schlechter oder fehlender Kantenglättung haben beide Versionen zu kämpfen, daher flimmert das Geschehen auch auf der Wii U gelegentlich. Auch die Bildrate bricht wie bei der Switch hin und wieder ein, vor allem bei imposanten Explosionen oder Wiesen mit hohem Gras. Beim direkten Vergleich fallen aber auch hier kaum Unterschiede auf - und wenn, sind sie marginal.

Übrigens besitzt die Wii U-Version kein Second Screen-Feature - ihr könnt entweder auf dem Fernseher oder auf dem Gamepad spielen. Zockt ihr auf dem TV, bleibt das Gamepad schwarz und umgekehrt. Immerhin: Auch auf dem Gamepad in 480p läuft Zelda: Breath of the Wild angenehm flüssig.

Bei der Steuerung gibt es keine Unterschiede, hier sind beide Versionen identisch. Letztlich brauchen Wii U-Besitzer also keine schlechte Portierung zu fürchten, im Gegenteil.

Den ausführlichen Test zu Zelda: Breath of the Wild lest ihr hier. Im Text gibt es nun auch einen kleinen Kasten zur Wii U-Version. Im Laufe des Tages erscheint zudem auf GamePro.de ein Grafikvergleich unseres Partnerkanals Candyland.

