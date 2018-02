Bei den 21. DICE Awards, die in Las Vegas stattfanden, konnte Nintendo dieses Jahr gleich mehrere Preise nach Hause tragen. Zelda: Breath of the Wild erhielt den Preis für das "Game of the Year". In dieser Kategorie ebenfalls nominiert waren Cuphead, Horizon Zero Dawn, PUBG und Super Mario Odyssey.

Außerdem gewann Breath of the Wild noch die Awards für Outstanding Achievement in Game Direction, Outstanding Achievement in Game Design sowie den Preis für das beste Adventure-Spiel des Jahres 2017.

Weitere Awards für Nintendo

Doch nicht nur Zelda brachte Nintendo bei den DICE Awards Preise ein. Zusätzlich wurde Mario Kart 8 Deluxe zum Rennspiel des Jahres gewählt. Metroid: Samus Returns für den Nintendo 3DS erhielt zudem den Preis für das Handheld-Spiel des Jahres und Fire Emblem Heroes für das Mobile-Spiel des Jahres. Den Award für Outstanding Achievement in Sound Design erhielt Super Mario Odyssey.

Eine besondere Ehre wurde auch Genyo Takeda von Nintendo zuteil, da er eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt. Takeda war maßgeblich an der Entwicklung des Nintendo 64, des GameCube und der Wii beteiligt.

Übersicht der Gewinner

Game of the Year: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Outstanding Achievement in Game Direction: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Outstanding Achievement in Game Design: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Immersive Reality Technical Achievement: Lone Echo/Echo Arena

Lone Echo/Echo Arena Immersive Reality Game of the Year: Lone Echo/Echo Arena

Lone Echo/Echo Arena Mobile Game of the Year: Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes Handheld Game of the Year: Metroid: Samus Returns

Metroid: Samus Returns D.I.C.E. Sprite Award: Snipperclips

Snipperclips Outstanding Achievement in Online Gameplay: PlayerUnknown's Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds Strategy/Simulation Game of the Year: Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario + Rabbids Kingdom Battle Sports Game of the Year: FIFA 18

FIFA 18 Role-Playing Game of the Year: Nier: Automata

Nier: Automata Racing Game of the Year: Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe Fighting Game of the Year: Injustice 2

Injustice 2 Family Game of the Year: Snipperclips

Snipperclips Adventure Game of the Year: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Action Game of the Year: Player Unknown's Battlegrounds

Player Unknown's Battlegrounds Outstanding Technical Achievement: Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Outstanding Achievement in Story: Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Outstanding Achievement in Sound Design: Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey Outstanding Achievement in Original Music Composition: Cuphead

Cuphead Outstanding Achievement in Character: Hellblade: Senua's Sacrifice - Senua

Hellblade: Senua's Sacrifice - Senua Outstanding Achievement in Art Direction: Cuphead

Cuphead Outstanding Achievement in Animation: Cuphead

