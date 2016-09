Pokémon GO - Neues Update 0.35.0/1.5.0 lässt euch mit Team-Leitern reden

Mit dem aktuellen Update bekommt Pokémon GO ein neues Feature spendiert. Auf Android (0.35.0) und iOS (1.5.0) können wir nun mit den neuen Team-Leitern interagieren.

Pokémon GO - Das sind die Team-Leiter

Schon vor ein paar Wochen wurden uns die drei Leiter von Team Blau, Gelb und Rot vorgestellt, eine Funktion hatten die Anführer aber noch nicht. Mit dem neuen Pokémon GO-Update ändert sich das aber nun, denn laut den Patch Notes informieren uns Candela, Blanche und Spark ab sofort über die Kampffähigkeiten unserer Pokémon.

So soll Spielern dabei geholfen werden, zu entscheiden, welche Pokémon sich am ehesten für den jeweiligen Kampf eignen. Zusätzlich geben die Entwickler an, dass sie weiterhin an neuen Features arbeiten, die in der Zukunft vorgestellt werden. Was das für das Update bedeutet, ist unklar, möglicherweise wurden kleinere Anpassungen am Tracking-System vorgenommen. (via VG247)

Ich vermute, dass die drei Team-Leiter als erste Anlaufstelle für solche Spieler geplant sind, die mehr über die Statistiken ihrer Pokémon in Erfahrung bringen wollen. Bislang waren engagierte Spieler auf externe Hilfsdienste wie PokéAdvisor angewiesen, die aber nach und nach auf Drängen von Niantic Labs eingestellt wurden. Es bleibt zu hoffen, dass der Informationsgehalt der Team-Leiter diese Seiten kompensieren kann.

Was haltet ihr von dem neuen Update?