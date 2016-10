Pokémon GO - Neues Feature macht Fangen von seltenen Pokémon leichter

Mit einem neuen Feature, dass Niantic für die Zukunft plant, soll das Einfangen von seltenen Pokémon leichter werden.

Von Hannes Rossow |

Pokémon Go - Endlich wird das Fangen von seltenen Exemplaren einfacher

Die Pokémon GO-App ist noch immer nicht fertig und die Entwickler von Niantic Labs arbeiten mit Hochdruck an neuen Ideen und planen für die Zukunft. Nun haben sie ein neues Feature vorgestellt, das Pokémon GO-Spieler in demnächst erreichen soll. Und damit dürfte das Fangen von bestimmten, seltenen Pokémon endlich leichter werden.

So sollen die Medaillen für das Fangen von Pokémon eines bestimmten Pokémon-Typs überarbeitet werden. Ab einer bestimmten Medaillen-Anzahl soll das Fangen von anderen, auch selteneren Pokémon von diesem Typ wahrscheinlicher werden. Wer sich also auf Feuer-Pokémon spezialisiert, soll es nach und nach leichter haben, die weniger geläufigen Feuer-Exemplare in den Pokéball zu zwängen.

Bei Pokémon, die nicht nur einem Typ angehören, wird ein Durchschnitt errechnet, der den Bonus für diese Typen errechnet. Wann Niantic aber den Release für dieses Feature plant, ist unklar.

Findet ihr diese Idee gut?