Neue Spiele der Woche für PS4, One, Wii U und Handhelds - Release-Liste 3. bis 9. Oktober 2016

Neue Spiele im PS Store, Xbox Store und Nintendo eShop: Hier ist die Liste aller Konsolenspiele, die in dieser Woche erscheinen.

Von Tobias Veltin |

Diese Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 3. bis zum 9. Oktober.

Nach den Releases von Forza Horizon 3 und FIFA 17 in der letzten Woche lässt es der Zeitraum vom 3. bis zum 9. Oktober etwas ruhiger angehen. Am Dienstag und Mittwoch erscheinen lediglich drei Titel, darunter die Konsolenumsetzung von Warhammer: The End Times - Vermintide für PS4 und Xbox One.

Am Donnerstag bekommt der Nintendo eShop einen ganzen Schwung neuer 3DS- und Wii-U-Spiele, bevor die Woche am Freitag mit dem Release von Mafia 3 für PS4 und Xbox One, den Rennspielen Ride 2 und WRC 6 sowie gleich zwei neuer Mario-Titel (Paper Mario: Color Splash für Wii U und Mario Party: Star Rush für 3DS) beschlossen wird.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie für 3DS in dieser Woche.

Disclaimer : Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir gegebenenfalls diese Liste.

Dienstag, 4. Oktober

Mittwoch, 5. Oktober

Donnerstag, 6. Oktober

ACT IT OUT! Ein Scharadespiel (Wii U)

Epic Word Search: Holiday Special (3DS)

Ninja Pizza Girl (Wii U)

Ping 1.5+ (Wii U)

Pixelmaker (3DS)

Psibo (Wii U)

VRog (Wii U)

Freitag, 7. Oktober