Power Rangers: Mega Battle - Erste Gameplay-Szenen erinnern an Beat’em-Up-Klassiker

Passend zum kommenden Film entsteht derzeit Power Rangers: Mega Battle. Der Titel ist ein klassisches Beat’em Up und erinnert an Titel wie Streets of Rage oder Double Dragon. Release ist für PC, Xbox One und PS4 im Januar 2017 geplant.

Von Stefan Köhler |