Neue Spiele der Woche für PS4, Xbox One, Wii U & Handhelds - Release-Liste 10. bis 16. Oktober 2016

Neue Spiele im PS Store, Xbox Store und Nintendo eShop: Hier ist die Liste aller Spiele für PS4, Xbox One, Wii U, 3DS und PS Vita, die ihren Release in dieser Woche haben.

Diese Spiele erscheinen vom 10. bis zum 16. Oktober.

In dieser Woche startet die PS4 mit PlayStation VR ins VR-Zeitalter - und direkt zum Launch am 13. Oktober erscheint ein ganzes Füllhorn von Spielen (z.B. Batman Arkham VR), mit denen man direkt in die virtuelle Realität abtauchen kann.

Schon zwei Tage zuvor, am 11.10., startet die Spielewoche ziemlich hochkarätig. Für die PS4 erscheint die Umsetzung von Rise of The Tomb Raider, auf der Xbox One lässt Gears of War 4 die Kettensägenbajonette röhren - für weitere Informationen zu Gears 4 lest ihr am besten Kais Test.

Für alle Nutzer von EA-Access steht ab Donnerstag zudem Battlefield 1 zum Anspielen bereit - 10 Stunden lang dürft ihr euch in ausgewählte Karten und Modi des WW1-Shooters stürzen.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie für 3DS und PS Vita in dieser Woche.

Dienstag, 11. Oktober

Donnerstag, 13. Oktober

Freitag, 14. Oktober