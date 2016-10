Nintendo NX - Neuer Leak deutet Preis ab 300 US-Dollar an

Im Subreddit zur Nintendo NX sind neue Hinweise zur immer noch nicht offiziell angekündigten Konsole aufgetaucht. Neben einem genauen Preis ist darin auch von 4K-Unterstützung die Rede.

Von Christopher Krizsak |

Was wird die Nintendo NX kosten?

Zur Nintendo NX sind in einem Reddit-Thread neue Hinweise aufgetaucht. Laut den Betreibern des Subreddits zur NX-Konsole stammen die Informationen aus einer vertrauenswürdigen Quelle. Demnach handelt es sich um einen Mitarbeiter eines großen Einzelhändlers, der in engem Kontakt zu Nintendo steht.

Daraus geht hervor, dass der Preis der Nintendo NX 299,99 US-Dollar für die Basis-Version betragen wird. Außerdem soll es verschiedene Bundles zum Preis von 399,99 US-Dollar geben. Unklar ist allerdings noch, mit welchem Zubehör die jeweiligen Pakete ausgeliefert werden. Es wird vermutet, dass der Nintendo NX jeweils ein Spiel sowie ein zusätzlicher Controller beiliegen wird.

Außerdem gibt die Insider-Quelle an, dass Super Mario auf zahlreichen Launch-Postern abgebildet sein soll, was angesichts seines Status als Nintendo-Ikone wenig überraschend wäre. Ob sich darin auch der Hinweis verbirgt, dass es zum Verkaufsstart der NX ein neues Super Mario-Spiel geben wird, ist möglich, derzeit aber noch unklar.

Darüber hinaus sollen erste Spiele-Demos im Februar 2017 erscheinen, bevor die Nintendo NX im März 2017 in den Handel kommt. Die Nintendo NX soll außerdem eine 4K-Auflösung unterstützen, wobei dies sich aber wohl eher auf Streaming-Inhalte von Diensten wie Netflix und YouTube und nicht auf die Spiele selbst bezieht. Diese sollen hingegen in einer Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde ausgegeben werden. Aus einer anderen Quelle heißt es, dass die entsprechende Handheld-Version in einer 900p-Auflösung arbeiten soll.

Bisher hat Nintendo diese neuen Gerüchte jedoch nicht bestätigt, weshalb hier noch einmal der Hinweis folgt, dass ihr nicht alle Informationen für bare Münze nehmen solltet. Sobald uns Neuigkeiten erreichen, halten wir euch auf dem Laufenden.