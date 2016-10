PlayStation VR - Funktioniert auch mit Xbox One, Wii U & PC

Sonys neue VR-Brille funktioniert im Cinematic Mode auch mit vielen anderen Geräten, beispielsweise mit der Xbox One und der Wii U.

Von Christopher Krizsak |

Wenn ihr bereits glücklicher Besitzer der gestern erschienenen PlayStation VR seid, dürfte euch der Hinweis freuen, dass sich Sonys neues VR-Headset nicht nur exklusiv mit der PS4 nutzen lässt, sondern auch an zahlreiche andere Geräte wie Xbox One, Wii U oder den PC anschließen lässt. (via Kotaku)

Offenbar unterstützt die PS VR so ziemlich jedes HDMI-Videosignal und stellt dieses automatisch im Cinematic Mode dar. Damit wird der Inhalt im Prinzip auf einem überdimensionalen Bildschirm direkt vor eurem Gesicht abgebildet, was zwar keinem "echten" VR-Erlebnis gleichkommt, aber dennoch den Eindruck vermittelt, als würdet ihr eure Spiele in einem dunklen Kinosaal auf großer Leinwand präsentiert bekommen.

Grund für die Kompatibilität ist übrigens die Prozessor-Einheit des VR-Headsets, die im Grunde wie ein HDMI-Splitter fungiert, an den eine PS4 via HDMI angeschlossen wird.

In diesem Video des japanischen Twitter-Users @chirnoice könnt ihr sehen, dass sich auf diese Weise beispielsweise Splatoon problemlos auch auf der Wii U spielen lässt.

Auf Kotaku berichtet Stephen Totilo über seine PSVR-Erfahrungen mit der Xbox One. So war es ihm ohne Weiteres möglich, Forza Horizon 3 auf einem virtuellen 2D-Bildschirm darzustellen. Allerdings schreibt er, dass er hierbei zu Problemen mit der Positionierung des Bildschirms gekommen sei, da sich dieser logischerweise nicht wie auf der für die PlayStation VR vorgesehenen PS4 per Knopfdruck re-zentrieren lässt. Hierzu sei ein erneutes Anschließen des VR-Headsets vonnöten.