PlayStation VR - Lieferengpass durch starke Nachfrage, Sony erhöht Produktion

Teilweise ist die PlayStation VR bereits ausverkauft. Um Lieferengpässen entgegenzuwirken, soll die Produktionsmenge bis Anfang 2017 erhöht werden.

Das Interesse an der PlayStation VR ist so groß, dass Sony die Produktionsmenge erhöhen will.

Die PlayStation VR entwickelt sich immer mehr zu einem guten Geschäft für Sony. Nachdem die Vorbesteller-Kontingente in den USA schon länger ausverkauft sind, wird das Gerät nun auch im regulären Verkauf knapp. Wenige Tage nach dem offiziellen Release ist das Virtual-Reality-Headset vielerorts nicht mehr zu haben.

Um der starken Nachfrage entgegenzukommen, will Sony die Produktion der PlayStation VR in den nächsten Monaten erhöhen. Das gab der Präsident von Sony Computer Entertainment Europe, Jim Ryan, in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC bekannt. Bis Anfang 2017 wolle man noch mehr Geräte für den Verkauf fertigstellen. Jedoch, so Ryan, sei er nicht sicher, ob die erhöhte Produktion die Nachfrage decken kann.

PlayStation VR ist für Sony kein Verlustgeschäft

Eindeutige Verkaufszahlen der Virtual-Reality-Brille sind bisher nicht bekannt. Eine Prognose geht von 2,6 Millionen verkauften Geräten bis Ende des Jahres aus. Darüber hinaus ist es möglich, dass Sony in den nächsten Wochen erste Statistiken zum Release der PlayStation VR veröffentlicht.

In einem weiteren Interview verriet Shawn Layden, Präsident von Sony Interactiv Entertainment America, dass der Hersteller bereits Gewinne mit dem Headset einfährt. Bisher war es so, dass Hardware-Veröffentlichungen Geld kosteten, anstatt ein Profit zu erzielen. Dies sei bei der PlayStation VR aber nicht der Fall.

