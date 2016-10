PlayStation VR - Sony spricht bereits von mehreren hunderttausend verkauften Exemplaren

Über die PlayStation VR sagte Jim Ryan, der Vorsitzende von Sony Interactive Entertainment Europe, dass sich die VR-Brille als »massiver« Erfolg entpuppt habe und auch bereits mehrere hunderttausend Exemplare verkauft worden seien.

Von Christopher Krizsak |

PlayStation VR

Die PlayStation VR hat sich allein aufgrund der zahlreichen Vorbestellungen bereits mehrere hunderttausend Mal verkauft. Dies sagte Jim Ryan, Vorsitzender von Sony Interactive Entertainment Europe, in einem Interview gegenüber dem Sender CBS. (via Develop Online)

Nachdem Sony bereits einen Tag nach dem Release mit der PlayStation VR schwarze Zahlen schrieb, kam es in der Folge zu einem Lieferengpass, von dem unter anderem der Händler Gamespot betroffen war. Um der starken Nachfrage Herr zu werden, will Sony die Produktion des VR-Headsets in den nächsten Monaten weiter erhöhen.

Im Vergleich mit dem desaströsen Launch der Oculus Rift im März 2016, bei dem es aufgrund einer unerwarteten Komponentenknappheit zu monatelangen Lieferverzögerungen kam, kann Sony mit dem Verkaufsstart der PlayStation VR also schon jetzt einen massiven Erfolg verbuchen. Über den Produktionsstand der PS VR sagte Jim Ryan:

Wir wissen von einem guten Nachschubzyklus. Die Produktion läuft genau wie vorhergesehen. Wir haben die Entscheidung getroffen, die Kapazitäten gegen Ende 2016 und ins Jahr 2017 hinein zu erhöhen, also wird es demnächst viel mehr PlayStation VRs auf der Welt geben. Ob dies ausreicht, die Nachfrage des Marktes zu decken, werden wir sehen.

Der Marktanalyst SuperData geht übrigens davon aus, dass Sony bis zum Ende des Jahres mehr als 2,5 Millionen VR-Brillen verkaufen wird. Für VR-Entwickler ist dies ein gutes Zeichen, da sie auf diese Weise ein ausreichend großes Publikum gewinnen, das in Zukunft sicherlich für spannende Projekte zu begeistern ist.