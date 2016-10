PlayStation Store - Halloween-Sale mit Rabatten für PS4, PS3 und Vita gestartet

Resident Evil 4, 7 Days to Die und mehr: Im PSN-Halloween-Sale sind derzeit zahlreiche Spiele im Preis reduziert.

Im PSN ist der Halloween-Sale gestartet.

Sony hat im PlayStation Store den Halloween-Sale gestartet: Bis zum 2. November 2016 sind zahlreiche Spiele für PS4, PS3 und Vita im Preis reduziert, darunter vor allem Horrortitel wie Bloodborne, Until Dawn, The Evil Within und Teile der Resident Evil-Serie.

Wer noch eine PS3 besitzt, sollte sich Dante's Inferno für nur 6 Euro nicht entgehen lassen. Auch Dragon's Dogma: Dark Arisen ist mit 7 Euro gemessen an der Spielzeit ein echtes Schnäppchen.

Gleichzeitig gibt's neue digitale Rabatte - ihr könnt bis zu 80 Prozent sparen. Dabei werden auch (J)RPG-Fans fündig. So gehört zu den Angeboten etwa auch Deception 4: The Nightmare Princess.

Alle Angebote: Halloween-Sale im PSN