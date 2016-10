Nintendo Switch - Neue Konsole im Trailer offiziell enthüllt

Nach Monaten der Heimlichtuerei hat Nintendo nun endlich einen ersten Trailer zur NX-Konsole veröffentlicht. Einen neuen Namen hat das Gerät auch: Nintendo Switch!

Von Hannes Rossow |

Lange mussten wir uns gedulden und teilweise schien es unmöglich, in der Flut an NX-Gerüchten den Überblick zu bewahren. Jetzt hat Nintendo die Katze aber aus dem Sack gelassen und die NX-Konsole endlich enthüllt. In einem Trailer wird uns die neue Hardware vorgestellt und wir können uns selbst davon überzeugen, welche Märchen über das neue Nintendo-Wunderwerk gestimmt haben.

Tatsächlich heißt die Konsole nun Nintendo Switch und wird wie erwartet eine Hybrid-Konsole, die sich sowohl an den heimischen Fernseher anschließen lässt als auch unterwegs als Handheld nutzen lässt. Offenbar dürfen wir uns auch auf Third Party-Support freuen, denn im Trailer wird auch The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition auf der Nintendo Switch gespielt.

Was haltet ihr von der Konsole?