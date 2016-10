Nintendo Switch - Neue Hardware soll keine Konkurrenz für 3DS werden

Obwohl Nintendo Switch ein Hybrid aus stationärer Konsole und Handheld ist, betont Nintendo, dass die neue Hardware vor allem als Heimkonsole konzipiert ist.

Nintendo Switch – Auch für unterwegs geeignet

Gestern kündigte Nintendo mit Nintendo Switch endlich die neue Konsole an, die bisher nur als ominöses Projekt Nintendo NX bekannt war. Während der Trailer zwar viele Fragen beantwortete, wurden doch auch einige neue aufgeworfen. Das ist unter anderem dem ungewöhnlichen Konzept der Hardware zu verdanken, die eine Mischung aus stationärer Heimkonsole und Handheld ist.

Mehr zum Thema: Nintendo Switch - Alle Infos zur Ankündigung

Mit der Möglichkeit, Spiele wie Skyrim oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch unterwegs spielen zu können, drängte sich unwillkürlich die Frage auf, was denn nun mit Nintendos eigentlicher Handheld-Reihe geschehen würde. Für alle, die sich Sorgen machen, fand Nintendo im Gespräch mit Polygon allerdings beruhigende Worte: In erster Linie ist Nintendo Switch eine Heimkonsole.

Wir haben keine Ankündigung bezüglich der Zukunft des Nintendo 3DS gemacht. Natürlich existiert mit über 60 Millionen verkauften 3DS Handhelds weltweit noch immer Bedarf nach neuen Spielen wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Es sind viele weitere Spiele in der Pipeline.

Anders sieht es jedoch schon bei Nintendos Vorgängerkonsole Wii U aus, die über kurz oder lang von Nintendo Switch abgelöst werden wird:

Wir haben im April 2016 angekündigt, dass wir uns auf den Launch von Nintendo Switch im März 2017 vorbereiten, Nintendo wird bis Ende des Fiskaljahres 800.000 Einheiten auf den internationalen Markt ausliefern. Als Resultat wird es schwieriger werden, Wii U-Hardware bei Einzelhändlern zu finden.

Nintendo regt daher an, mit eurem bevorzugten Händler zu sprechen, solltet ihr noch eine Wii U haben wollen. Obwohl das Unternehmen offiziell noch keine Ankündigung gemacht hat, was den Produktionsstatus der Wii U angeht, dürfte es offenbar nicht mehr allzu lange dauern, bis sich das ändern wird.

Nintendo Switch soll im März 2017 erscheinen. Ein genaues Datum oder ein Preis sind noch nicht bekannt. Hier findet ihr alle Informationen, die wir bisher zur ehemaligen Nintendo NX haben.