Assassin’s Creed: Ezio Collection - Remaster für PS4 & Xbox One offiziell bestätigt

Jetzt ist die Katze aus dem Sack und Ubisoft hat die Assassin's Creed: Ezio Collection nach Gerüchten sowie Leaks nun offiziell bestätigt. Release ist am 15. November für PS4 und Xbox One.

Von Hannes Rossow |

Assassin's Creed 2

Es war zwar eigentlich ein offenes Geheimnis, jetzt hat es Ubisoft aber auch offiziell gemacht. Am 15. November 2016 erscheint die Assassin’s Creed: Ezio Collection für PS4 und Xbox One und bringt damit die drei Assassin’s Creed-Ableger mit dem Renaissance-Mörder Ezio Auditore da Firenze in der Hauptrolle auf die aktuelle Konsolengeneration.

Neben Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed: Brotherhood und Assassin’s Creed: Revelations wird die Ezio Collection auch alle erschienenen Erweiterungen zu den drei Spielen beinhalten. Die Multiplayer-Modi aus Brotherhood und Revelations werden in der Remaster-Sammlung aber nicht mehr unterstützt.

Zusätzlich werden den grafisch aufgebesserten Spielen auch noch die Kurzfilme Assassin’s Creed: Embers sowie Assassin’s Creed: Lineage beigelegt, die als Epilog zur Trilogie fungieren.

