Batman Arkham VR - Rocksteady spricht über die Zukunft der Arkham-Reihe

Batman Arkham VR – das nächste Spiel von Rocksteady

Schon bald erscheint mit Batman Arkham VR das nächste Spiel rund um den Dunklen Ritter. Im Rahmen der EGX 2016, der größten Spielemesse im Vereinten Königreich, sprachen die Kollegen von Eurogamer mit Entwickler Rocksteady über den PS4-Exklusivtitel und die Zukunft des Franchise.

Producer Dax Ginn sagte zur Idee, ein Detektivspiel im Batman-Universum zu machen, sei wie ein eine Verlockung gewesen, die unbedingt gestillt werden wollte. Insgesamt haben 70 der 132 Mitarbeiter von Rocksteady Games an den Projekt mitgewirkt. Dementsprechend war die Freude groß, als das Spiel vor Kurzem offiziell fertiggestellt wurde:

Jetzt, unmittelbar vor der Veröffentlichung, sei man bei Rocksteady jedoch noch unsicher, wie es weitergehen wird.

Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Wir sind in der beneidenswerten Position, etwas Zeit und Raum haben, um zu entscheiden, was wir als Nächstes machen werden. Wir können uns zurücklehnen und darüber nachdenken, was unser Traumspiel sein würde, und wir haben die Unterstützung von Warner Bros.