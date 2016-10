Battlefield 1 Übersicht - Alle Infos, Videos und Artikel auf einen Blick

EA hat uns nach Stockholm eingeladen, wo wir bei Dice zwei Tage lang Battlefield 1 spielen konnten. Hier findet ihr alle Artikel und Videos zu unseren Eindrücken zum Singleplayer und Multiplayer des Shooters.

Von Tobias Veltin |

Hier findet ihr alle Infos, Videos und Artikel zu Battlefield 1.

Kaum ein anderer Shooter wird in diesem Jahr so heiß erwartet wie Battlefield 1. Der nächste große Teil der Battlefield-Serie wagt sich an das in Shootern noch weitgehend unverbrauchte Setting des Ersten Weltkriegs und führt im Multiplayer-Modus unter anderem den neuen Operations-Modus ein.

EA hat uns nach Stockholm eingeladen, wo unsere beiden Tester Johannes (GameStar) und Tobi (GamePro) bei Entwickler Dice über zwei Tage verteilt knapp 15 Stunden lang die PC-Version von Battlefield 1 spielen und sich einen ersten ausführlichen Eindruck von der Solo-Kampagne und dem Multiplayer des Spiels verschaffen konnten.

Aus diesen Eindrücken sind mehrere Artikel und Videos entstanden, die ihr unten aufgelistet findet. Neben den ersten Erfahrungen mit dem Solo- und dem Operations-Modus beleuchten wir unter anderem, was sich im Vergleich zur Beta des Spiels getan hat und vergleichen die deutsche mit der englischen Sprachfassung von Battlefield 1.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PS4 und Xbox One, bereits ab dem 13. Oktober können alle Nutzer von EA Access den Shooter zehn Stunden lang probespielen, alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier.

Disclaimer:

Zu diesem Zeitpunkt dürfen wir lediglich über die Inhalte der EA Access/Origin Access-Version berichten, also den Prolog und die erste Mission des Solo-Modus sowie bestimmte Karten und Modi des Multiplayers. Alle unsere Eindrücke beziehen sich auf die PC-Fassung von Battlefield 1.

Unsere beiden Tester Tobi und Johannes bei Entwickler Dice in Stockholm.