Battlefield 1 - EA enthüllt alle Maps & Spielmodi der Vollversion

EA hat die Inhalte von Battlefield 1 vorgestellt, die zum Release im Oktober verfügbar sein werden.

Battlefield 1 - Was erwartet uns zum Release?

Entwickler DICE hat bekannt gegeben, welche Inhalte die Vollversion von Battlefield 1 bieten wird. Wenn das Spiel am 21. Oktober erscheint, können wir uns demnach auf folgende Maps und Spielmodi freuen:

Modi

Eroberung

Vorherrschaft

Operationen

Rush

Kriegstauben

Team Deathmatch

Während Eroberung und Rush bereits in der Open Beta angespielt werden konnten, handelt es sich bei Vorherrschaft um eine kompaktere Version von Eroberung, während Operationen ein ausgeweitetes Spielerlebnis verspricht, das sich über mehrere Karten erstreckt. Ähnlich wie in Rush müssen die Angreifer hierbei alle Sektoren einer Karte erobern, während die Verteidiger genau dies verhindern müssen. Der Kriegstauben-Modus hingegen ist komplett neu: Hier versuchen beide Seiten mithilfe von Brieftauben, Artillerieangriffe auf die Stellungen des Feindes anzufordern. Zu Beginn eines Matches steht zu diesem Zweck ein Käfig mit einer Brieftaube auf der Karte bereit, die an einen sicheren Ort gebracht werden muss, um Artillerieunterstützung anzufordern.

Während Battlefield 1 im Dezember bereits eine zusätzliche, kostenlose Map erhält, sind zum Release die folgenden neun Karten enthalten:

Maps

Krieg im Ballsaal

Wald der Argonnen

Festung von Faw

Suez

Die Narbe von St. Quentin

Wüste Sinai

Amiens

Monte Grappa

Am Rande des Reichs

Weiter unten haben wir außerdem noch ein Video des Battlefield-Profis Westie verlinkt, der näher auf die Details der neuen Maps eingeht. Weitere Informationen zu den einzelnen Karten erhaltet ihr außerdem auf der offiziellen Seite von Battlefield 1.