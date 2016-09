Battlefield 1 - Story-Trailer zeigt erstmals Singleplayer-Kampagne

Endlich gibt es einen ersten Trailer zu Battlefield 1, der sich voll und ganz der Story-Kampagne widmet. Darin sehen wir verschiedene Figuren und Schauplätzen, die wir ab dem Release selbst kennenlernen dürfen.

Von Hannes Rossow |

Battlefield 1 - Endlich erfahren wir mehr zur Kampagne des Weltkriegs-Shooters

Mittlerweile durften wir sogar schon durch die Open Beta von Battlefield 1 stapfen und in der Wüste Sinai zahlreiche Materialschlachten erleben, doch von der angekündigten Singleplayer-Kampagne wissen wir so gut wie nichts. Nur wenige Wochen vor dem Release am 21. Oktober zeigt EA nun endlich den ersten Story-Trailer.

Mehr: Battlefield 1 - Großes Fazit zur Beta: Was war gut, was muss besser werden?

Darin sehen wir verschiedene Schlachtfelder und Soldaten, die ihren ganz persönlichen Weg gefunden haben, die Höllen des Ersten Weltkriegs zu überstehen. Der Grundton der Kampagne scheint klar zu sein: Die Kämpfe sind zermürbend, rauben die Menschlichkeit und bringen uns an unsere Grenzen, sowohl körperlich als auch moralisch. Weitere Details zum Story-Modus von Battlefield 1 entnehmt ihre einem umfangreichen Blog-Beitrag auf der offiziellen Website.

Schon im Vorfeld des Story-Trailers verriet übrigens die Inhaltsbeschreibung der ESRB-Einstufung einige Details und deutete daraufhin, dass wir in der Kampagne als Kampfpilot, Panzerfahrer, Partisane und Meldegänger aktiv werden.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PS4, Xbox One und PC.