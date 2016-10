Battlefield, CoD & Co. - Das sind die meisterwarteten Spiele der Weihnachtszeit

Die Marketing-Firma The Nielsen Company hat wieder ermittelt, auf welche Spiele wir uns kurz vor Weihnachten am meisten freuen.

Von Hannes Rossow |

Battlefield 1

Wer im September schon die Lebkuchen im Supermarkt entdeckt, der kann die langsam aufkeimende Weihnachtszeit schon spüren. Und was wäre diese Besinnlichkeit ohne die großen Videospiel-Releases, die traditionell in die Holiday Season fallen? Die Marketing-Firma The Nielsen Company hat 6000 Spieler im Alter von 7 bis 54 Jahren befragt und die meisterwarteten Spiele für den Rest des Jahres 2016 ermittelt.

Nielsen Game Rank (2016)

Ganz vorn dabei ist natürlich Battlefield 1, das gemeinsam mit dem direkten Konkurrenten von Call of Duty: Infinite Warfare die Liste der Multiplattform-Titel anführt. Final Fantasy 15 folgt auf dem dritten Platz, noch vor Batman: Return to Arkham und Mafia III. Bei den Exklusivtiteln auf den einzelnen Plattformen hat tatsächlich Batman: Arkham VR die Nase auf der PS4 vorn, während Gears of War 4 bei der Xbox One hoch im Kurs steht.

Den Prozentwert (Nielsen Game Rank), den Nielsen bei den einzelnen Spielen angibt, formt die Firma aus verschiedenen Faktoren wie Bewusstsein für das Produkt oder das Kaufinteresse.

Spiegelt diese Auflistung eure Wahrnehmung wider?