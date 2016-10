Beyond Good & Evil 2 - Reboot erscheint womöglich 2018 exklusiv für Nintendo NX

Anders als von vielen vermutet, könnte es sich bei Beyond Good & Evil 2 weder um ein Pre- noch ein Sequel, sondern ein Reboot handeln. Dieses erscheint womöglich 2018 exklusiv für die Nintendo NX.

Von Christopher Krizsak |

Beyond Good and Evil 2

Jahrelang rankten sich Gerüchte um den zweiten Teil von Beyond Good & Evil. Und wie wir inzwischen wissen, arbeitet Ubisoft Montpellier zusammen mit Rayman-Schöpfer Michel Ancel tatsächlich an einem neuen Ableger. Doch die Spekulationen reißen trotzdem nicht ab. Denn während viele davon ausgesehen, dass es sich bei Beyond Good and Evil 2 womöglich um ein Prequel handeln könnte, legt ein Bericht der Seite Let's Play Video Games etwas anderes nahe.

Demzufolge erwartet uns mit dem neuen Beyond Good and Evil-Spiel kein Prequel und auch keine klassische Fortsetzung, sondern vielmehr eine Art Reboot, das 2018 exklusiv für die Nintendo NX erscheinen soll.

Die Seite beruft sich auf Insider-Informationen, denen zufolge die Ereignisse des Vorgängers in Beyond Good & Evil 2 anfangs aufgegriffen werden sollen. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass sich auch neue Spieler mit den Protagonisten Jade und Peyji identifizieren können. Diesmal soll zudem die Hintergrundgeschichte des sympathischen Schweinemannes mehr in den Vordergrund rücken, bevor die Handlung nach dem Ende des ersten Teils ansetzt und fortan eigene Wege beschreitet.

Bezüglich des angeblichen Exklusiv-Deals mit Nintendo heißt es, dass Beyond Good & Evil 2 im Sommer 2018 für die NX erscheinen soll. Bereits zur immer noch ausstehenden Ankündigung der neuen Konsole soll es außerdem einen ersten Trailer geben. Dies soll angeblich noch diese Woche geschehen.

Wir haben an offizieller Stelle für euch nachgefragt und teilen euch mit, sobald uns weitere Informationen vorliegen.