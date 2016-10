Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Infinite Warfare-Disc ist zum Spielen Pflicht

Viele Call of Duty-Fans haben es schon vermutet, inzwischen wurde es bestätigt: Wer Modern Warfare Remastered spielen will, braucht dazu die Disc von Infinite Warfare – ein kleine Ausnahmen von dieser Regel gibt es allerdings.

Bereits vor einigen Monaten berichteten wir, dass ihr wahrscheinlich die Disc von Call of Duty: Infinite Warfare braucht, um Modern Warfare Remastered zu spielen. Damals stuften wir die Meldung noch als durchaus nachvollziehbares Gerücht ein, inzwischen hat Activision eine Bestätigung geliefert. So heißt es im offiziellen FAQ für PS4 und Xbox One:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered liegt den Legacy- und Legacy Pro-Editionen von Infinite Warfare als Download bei. Den Download löst ihr über einen Code ein, der der Spielepackung beiliegt. Die Disc von Infinite Warfare muss sich im Laufwerk befinden, um Modern Warfare Remastered zu spielen. Eine Internetverbindung wird benötigt.

Diese Regelung betrifft also explizit die Retail-Fassung von Infinite Warfare und soll wohl verhindern, dass Spieler ihren Code für Modern Warfare Remastered verwenden, Infinite Warfare aber anschließend wieder verkaufen. Für die entsprechenden digitalen Versionen des neuen Call of Duty-Ablegers erübrigt sich die Disc-Pflicht natürlich, da die Spiele hier ohnehin an den jeweiligen Account gebunden sind.

Eine Ausnahme gibt es allerdings, denn die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare Remastered startet für PS4-Besitzer morgen in den Early Access. Dazu müsst ihr Infinite Warfare in der Legacy- beziehungsweise Legacy Pro-Edition oder einem digitalen Pendant aber nicht nur vorbestellt, sondern auch schon bezahlt haben. Dann erhaltet ihr einen Code, mit dem ihr die ganze Kampagne von Modern Warfare Remastered 30 Tage vor dem offiziellen Release ausprobieren dürft. Zu den teilnehmenden Händlern gehören hierzulande der PlayStation Store, GameStop und Media Markt sowie Saturn. Wobei ihr im Fall des PlayStation Stores keinen Early Access-Code braucht, dort werdet ihr nach dem Kauf automatisch für die Kampagne freigeschaltet.

Die Early Access-Phase endet am 3. November. Zum Release von Infinite Warfare müsst ihr daher die Vollversion von Modern Warfare Remastered samit Multiplayer ganz regulär über den Download installieren – für Besitzer der Retail-Fassung gilt dann die bereits erwähnte Disc-Pflicht.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November 2016 für PS4, Xbox One sowie PC.