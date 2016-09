Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und bringt hoffentlich ein bisschen freie Zeit mit, die wir endlich für unsere Lieblingsspiele aufwenden können. Was steht bei euch auf dem Plan?

Von Hannes Rossow |

Dragon Quest Builders

Wohlverdienter Urlaub, wichtige Termine und widerliche Bazillen haben dafür gesorgt, dass die Redaktion heute mit etwas weniger Schlagkraft auskommen muss. Dennoch möchten Chris und ich fragen, was ihr für euer Wochenende geplant habt und welche Spiele endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.

Ich selbst werde mich auf die spielbare Demo zu Dragon Quest Builders stürzen und testen, ob sich der Humor der JRPG-Reihe und der Geist von Minecraft gut vertragen. Ich ahne Gutes und freue mich sehr auf den Mix. Chris hingegen hat erst gestern mit dem ersten The Witcher-Teil abgeschlossen und widmet sich daher standesgemäß The Witcher 2: Assassins of Kings zu.

Was spielt ihr am Wochenende?