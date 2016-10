FIFA 17 - Verkaufserfolg in Deutschland: Rekordmeldung und Auszeichnungen

Die Amazon-Bestsellerscharts werden dominiert von FIFA 17. Jetzt wird ein Verkaufsrekord und die Vergabe mehrerer Preise für den Erfolg bekanntgegeben.

Von Manuel Fritsch

Auch in Deutschland hat FIFA 17 die Nase gegenüber PES 2017 vorne. Fast die komplette Top 10 den aktuellen Verkaufscharts wird von EA dominiert.

FIFA 17 dominiert die deutschen Verkaufscharts. Jetzt gibt es genauere Zahlen und gleich drei Auszeichnungen vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU). Folgende Preise werden vergeben:

FIFA 17 (Xbox One): BIU Sales Award (Gold) für über 100.000 verkaufte Exemplare

FIFA 17 (PS4): BIU Sonderpreis für über 500.000 verkaufte Exemplare

FIFA 17 (Multiplattform): BIU Award für über 1.000.000 verkaufte Exemplare

Einen Preis für die PC-Version und Last-Gen-Varianten gibt es nicht. Laut dem BIU handelt es sich um einen Verkaufsrekord für die ersten Tage nach Release.

In Großbritannien hat FIFA 17 den Konkurrenten Pro Evolution Soccer 2017 angeblich bereits in der ersten Woche im Verhältnis 1:40 geschlagen. Dass die britischen Kunden eher zu FIFA 17 greifen, könnte aber auch an der exklusiven Premier League-Lizenz liegen und dem Storymodus »The Journey«, der sich in der englischen Oberklasse abspielt.

Der Händler Amazon hatte Anfang des Monats die Bestsellercharts für Deutschland veröffentlicht - und das Ergebnis war ähnlich eindeutig. In der Woche vom 26. September bis zum 2. Oktober hat EAs Fußballspiel fast die komplette Top 10 dominiert. Bis zum Platz 15 sind alle Plätze von verschiedenen FIFA-Editionen belegt. Einzig Microsofts Forza Horizon 3 konnte sich auf Platz 8 einschleichen.

Ob diese Dominanz am deutschen Coverstar liegt? PES 2017 taucht übrigens das erste Mal auf Platz 21 auf.

Die Amazon-Charts vom 26. September bis zum 2. Oktober 2016

FIFA 17 - [PlayStation 4] FIFA 17 - Deluxe Edition inkl. Steelbook (exkl. bei Amazon.de) - [Playstation 4] FIFA 17 - Deluxe Edition (exkl. bei Amazon.de) - [PlayStation 4] FIFA 17 - Steelbook Edition (exkl. bei Amazon.de) - [PlayStation 4] FIFA 17 - [Xbox One] FIFA 17 - [PlayStation 3] FIFA 17 - [PC] Forza Horizon 3 - Standard Edition [Xbox One] FIFA 17 - Deluxe Edition inkl. Steelbook (exkl. bei Amazon.de) - [Xbox One] FIFA 17 - [Xbox 360] FIFA 17 Super Deluxe mit Steelbook [PS4 Code - deutsches Konto] FIFA 17 - Steelbook Edition (exkl. bei Amazon.de) - [Xbox One] FIFA 17 - Deluxe Edition (exkl. bei Amazon.de) - [Xbox One] FIFA 17 - Deluxe Edition (exkl. bei Amazon.de) - [PlayStation 3] FIFA 17 - Steelbook Edition (exkl. bei Amazon.de) - [PC] XCOM 2 - [PlayStation 4] NBA 2K17 - [PlayStation 4] Xbox One S 500GB Konsole - FIFA 17 Bundle Super Mario 3D World - Nintendo Selects - [Wii U] FIFA 17 - Deluxe Edition (exkl. bei Amazon.de) - [Xbox 360]

