For Honor - Heute startet die Closed Alpha & Preload ab sofort möglich

Ab heute dürft ihr euch in die Closed Alpha von For Honor auf PC, PS4 und Xbox One schwingen, falls ihr zu den glücklichen Auserwählten gehört.

Von Dom Schott |

Das spielbare Schlachten-Epos For Honor von Ubisoft startet heute um 15 Uhr in die Closed Alpha: Bis zum 19. September um 2 Uhr morgens dürft ihr auf drei verschiedenen Karten als Ritter, Wikinger oder Samurai in drei Spiel-Modi gegen Menschen und KI-Gegner antreten. Wer von euch also daran gedacht hat, sich direkt bei Ubisoft um einen Alpha-Key zu bewerben, sollte mal einen gründlichen Blick in die Mails werfen.

Mehr: For Honor soll sich an Core-Gamer richten

Ein Preload der For Honor-Alpha ist möglich. Insgesamt kostet euch die Datei auf der PS4 etwas mehr als 12GB Speicher.

Wer kein Glück mit der Alpha-Registrierung hatte, sollte nun folgende Dinge tun: Werft einerseits einen regelmäßigen Blick auf GamePro, denn ich werde mich ebenfalls in die Alpha schmeißen und über meine Eindrücke schreiben. Andererseits solltet ihr die Website von Ubisoft ansteuern und die Registrierung auf der For Honor-Seite nachholen — denn irgendwann in naher oder ferner Zukunft soll eine Beta stattfinden, bei der ihr dieses Mal ja vielleicht mehr Glück habt.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC.