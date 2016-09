GTA Online - Neues »Bikers«-Update verspricht Karriere in eigener Motorrad-Gang

Das neue GTA Online-Update schenkt euch heiße Öfen und lässt uns eigene Motorrad-Gangs gründen.

Von Hannes Rossow |

GTA Online - Bikers bietet jede Menge neue Motorräder.

Auch wenn wir uns schon seit Monaten fragen, an welchen Projekten Rockstar Games denn aktuell arbeitet, sollten wir nicht vergessen, dass GTA Online weiterhin existiert und regelmäßig mit neuen Inhalten versehen wird. Das aktuellste Update nennt sich »Bikers« und lässt uns unsere ganz eigene Motorrad-Gang gründen.

Mehr: GTA Online - Neues Supercar verfügbar, schnellstes Auto des ganzen Spiels

Diese Motorrad-Clubs bieten Platz für bis zu acht Spieler und beinhalten verschiedene Titel innerhalb der Hierarchie, die uns bis zum Club-Präsident aufsteigen lassen. Mit neuen Motorrädern, Immobilien wie Clubhäusern und einer Tuningwerkstatt sowie verschiedenen kompetitiven und kooperativen Modi scheint Bikers umfangreich auszufallen.

GTA Online - Wir können eine eigene Biker-Gang gründen.

Außerdem können wir unsere GTA-Gangster mit neuen Waffen, Outfits und Tattoos auch in optischer Hinsicht thematisch an die Welt der zwielichtigen Motorrad-Gangs anpassen. (via Rockstar)

Noch ist kein Release-Termin für Bikers bekannt.