Lost Ember - Abenteuerlicher Indie-Titel aus Deutschland jetzt auf Kickstarter

Die Hamburger Mooneyes Studios haben eine Kickstarter-Kampagne zu ihrem eindrucksvollen Indie-Projekt Lost Ember gestartet. In Lost Ember schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Tiere und erkundet eine verlassene Welt.

Von Christopher Krizsak |

In Lost Ember erkundet ihr Ruinen unter anderem im Wolfspelz

Mit Lost Ember legen die in Hamburg ansässigen Mooneyes Studios ein vielversprechendes Indie-Projekt vor, in dem die Spieler in der Rolle verschiedenster Tierarten die Überbleibsel einer untergegangenen Zivilisation erkunden. Nachdem das Team die Entwicklung des Spiels bisher vor allem mit Nebenjobs finanziert hat, wurde nun eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen.

Etwa 75.000 € von nötigen 100.000 € sind bereits gesammelt, womit Lost Ember gute Chancen hat, bei einer Laufzeit von noch etwas mehr als einem Monat sein Ziel zu erreichen. Falls ihr euren Teil dazu beitragen wollt, könnt ihr euch im ersten Trailer einen ersten Eindruck verschaffen:

Das Gameplay von Lost Ember konzentriert sich auf das Erlebnis der Spielwelt, die ihr je nach Tierart am Boden, unter der Erde, im Wasser sowie aus der Luft erkunden könnt. Den Spielern soll es dabei freigestellt werden, sich im eigenen Tempo durch die Welt zu bewegen, ohne dass der Spielfluss durch Kämpfe oder allzu knifflige Puzzles unterbrochen wird.

Während die Hauptfigur des Spiels ein Wolf ist, könnt ihr aber ebenso gut in die Rolle eines Papageis, Fisches, Maulwurfs, Adlers, einer Bergziege und vielen weiteren Tieren schlüpfen. Auf einer eigens eingerichteten Seite könnt ihr sogar eure Stimme für bestimmte Tierarten abgeben, damit diese ihren Weg ins fertige Spiel finden. Wie wäre es beispielsweise mit einem Wombat oder gar einer ganzen Entenfamilie?

Gelingt die Finanzierung über Kickstarter, soll Lost Ember voraussichtlich 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.