Mafia 3 - Fans wünschen sich Minispiele

Glauben wir Reddit, so wünschen sich Fans von Mafia 3 derzeit kaum etwas sehnlicher als Minispiele, die die etwas trostlose Welt von Lincoln Clay bereichern sollen.

Von Dom Schott |

Während Kollege Tim nach seinem ersten Eindruck noch mit den letzten Absätzen seines großen Tests zu Mafia 3 beschäftigt ist, trudeln immer mehr Meinungen zu dem Open World-Spiel auf verschiedenen Plattformen ein: Während in Kommentarbereichen und Kolumnen derzeit vor allem technische Mängel wie Bugs, Texturfehler oder Glitch-Katastrophen kritisiert werden, diskutieren auf Reddit unterdessen zahlreiche Spieler, welche konkreten Features Mafia 3 zu einem besseren Spiel machen würden.

Besonders ein Reddit-Thread katapultiert sich derzeit ausgesprochen schnell an die Spitze des Forums: Die Forderung nach mehr Minispielen in Mafia 3. Ob nun Billiard, Trink- und Kartenspiele in irgendwelchen Kneipen oder eine Runde Sport auf dem Trainingsplatz mit herumstehenden NPCs — diese Minispiele würden der Spielwelt tatsächlich dringend benötigtes Leben abseits der gut inszenierten Hauptgeschichte einhauchen.

Einige User sprechen in diesem Thread abseits der Minispiele auch den Wunsch nach anderen Möglichkeiten des Zeitvertreibs an: Lincoln soll beispielsweise doch bitte Supermärkte nicht nur betreten können, um sie auszurauben, sondern auch die Möglichkeit haben, mal ein Sandwich oder eine Cola zu kaufen. Neben der Gesundheit würde diese kleine Geste auch die Glaubwürdigkeit der Spielwelt ein Stückchen wiederherstellen, die in New Bordeaux abseits der Hauptgeschichte immer ein wenig auf wackligen Beinen steht.

Welche Features würdet ihr euch noch für Mafia 3 wünschen?