Mafia 3 Update 1.03 für PS4 - Hotfix verbessert Stabilität

Mafia 3 hatte einen alles andere als reibungslosen Release. Während die einen Story und Inszenierung loben, ärgern sich die anderen über Abstürze und sonstige Bugs. Nach dem Day-One-Patch soll nun das Update 1.03 auf der PS4 nachhelfen.

Mafia 3-Spielern, die sich auf der PS4 über Abstürze ärgern, dürfe das Update 1.03 gefallen.

Während Mafia 3-Hauptfigur Lincoln Clay im Open World-Abenteuer gegen die italienische Mafia kämpft, müssen sich zahlreiche Spieler mit technischen Problemen herumschlagen. Im GamePro-Test kritisieren wir beispielsweise verschiedene Glitches oder Abstürze, die uns auf der PS4 untergekommen sind – und das trotz umfangreichem Day One-Patch.

Die Stabilität verbessern soll nun das 137MB große Update 1.03, das für PS4 veröffentlicht wurde. Via Twitter informierten die Macher darüber, dass sie natürlich noch an weiteren Patches arbeiten. Auch Gratis-DLCs will Entwickler Hangar 13 veröffentlichen.

Mafia 3 erschien am 7. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC.

