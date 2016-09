Mass Effect: Andromeda - Ist der Release-Termin vielleicht schon bekannt?

Der genaue Termin der Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda ist möglicherweise einem unbeabsichtigten Leak zum Opfer gefallen.

Von Christopher Krizsak |

Mass Effect: Andromeda kommt vielleicht früher als gedacht

Der Release-Termin von Mass Effect: Andromeda könnte möglicherweise unabsichtlich enthüllt worden sein. Laut der Internetseite BookManager, einer Distributionsplattform für unabhängige Buchhändler und Verlage, wird das Artbook zu Mass Effect: Andromeda am 21. März 2017 erscheinen. Was hat es mit diesem Datum auf sich?

Um dies zu beantworten, müssen wir zunächst in die Veröffentlichungsgeschichte anderer Spiele des Mass Effect-Entwicklers Bioware schauen. Wie der YouTuber BioFan in einem Video erläutert, ist beispielsweise auch das Artbook zu Dragon Age: Inquisition am selben Tag erschienen wie das Spiel. Die gleichzeitige Veröffentlichung von Buch und Spiel ist darauf zurückzuführen, dass Bioware sehr darauf bedacht ist, das Risiko von Spoilern möglichst gering zu halten.

BioFan bezieht sich in seinem Video auf diesen Tumblr-Post, der einen Screenshot von der Produktseite des Andromeda-Artbooks bereithält. Die entsprechende Seite ist auf BookManager nämlich nur für registrierte Buchhändler sichtbar.

Die Tatsache, dass Mass Effect: Andromeda höchstwahrscheinlich im März nächsten Jahres erscheint, geht auch aus einem aktuellen Investment-Report des Publishers EA sowie aus der Produktseite des amerikanischen Amazon-Zweigs hervor, wo als Release-Datum allerdings der 31. März 2017 angegeben ist. Dabei könnte es sich allerdings um einen Platzhalter handeln. Der 21. März hingegen fällt im nächsten Jahr auf einen Dienstag, was diese Theorie weiter verstärkt: In den USA fallen nämlich so gut wie alle großen Spielerscheinungen traditionsgemäß auf einen Dienstag.

Zählen wir alle vorliegenden Hinweise zusammen, ergibt dies schon ein ziemlich stichhaltiges Ergebnis. Vielleicht lösen Bioware und EA ja bereits am 7. November anlässlich des N7-Tags das große Geheimnis um die Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda.