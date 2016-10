Overwatch - Game Director rät Spielern mit schwachem Internet vom Ranked-Modus ab

Nicht jeder Spieler kann sich auf eine stabile Internetverbindung verlassen und möchte deswegen nicht gleich in seinem Lieblingsspiel bestraft werden. Overwatch-Director Jeff Kaplan findet aber, dass diese Spieler nur Nachteile für ihr Team bringen.

Wer kein gutes Internet hat, sollte auch nicht bei Overwatch mitspielen

In einem Multiplayer-Shooter wie Overwatch sind stabile Internetverbindungen äußerst wichtig, denn nur so kann die Balance zwischen den Teams gehalten werden. Leider gibt es aber Regionen, in denen die Verbindungen auch mal kurzzeitig ausfallen können. Dann sollten diese Spieler aber auch die Finger vom Ranked-Modus lassen, das findet zumindest Overwatch-Game Director Jeff Kaplan.

Im offiziellen Overwatch-Forum beschwerte sich der User SUPMRE über einen Bug, der ihn bereits nach kurzzeitigen Verlust der Internetverbindung mit einer Strafe versieht. Dies habe mittlerweile dazu geführt, dass er für den Rest der Season gebannt wurde. Da er in ländlichen Regionen lebe, habe er keinen Einfluss auf die Qualität der Verbindung und sieht sich daher zu unrecht gebannt.

Jeff Kaplan weiß um den Bug und verspricht einen Fix in den nächsten zwei Wochen, hat aber auch noch einen wichtigen Tipp für den User:

Bis es soweit ist, empfehle ich dir, nicht den Ranked-Modus zu spielen, wenn du eine instabile Internetverbindung hast. Tatsächlich würde ich dir auch nach dem Patch davon abraten, weiterhin Ranked zu spielen, wenn du keine gute Verbindung hast. Selbst kurze Unterbrechungen schaffen einen erheblichen Nachteil für dein Team.

Unrecht hat Kaplan hier sicher nicht, auch wenn es schade ist, dass es offenbar keine Möglichkeit gibt, auch die Spieler mit einer Lösung zu unterstützen, die eben unter jenen schwachen Verbindungen leiden müssen.

