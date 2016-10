Overwatch - Leak enthüllt Sombra, Halloween-Aktionen & neuen Horde-Spielmodus

Ein umfassender Leak lässt die Overwatch-Community aufhorchen: So scheint das Geheimnis um das Aussehen der mysteriösen Heldin Sombra gelüftet, während wir uns offenbar außerdem auf Halloween-Aktionen und einen neuen Spielmodus freuen dürfen.

Von Dom Schott |

Wenn wir dem Leak glauben dürfen, der laut Reddit ursprünglich von einer russischen Overwatch-Gruppe an die Oberfläche des Internets befördert wurde, so scheint das Geheimnis um die mysteriöse Heldin Sombra gelöst zu sein. In den vergangenen Wochen ließ Blizzard hier und da immer wieder Hinweise auf die Kämpferin fallen, was viele Spieler zu Schnitzeljagden nach neuen Details und Anspielungen motivierte, während einige andere Overwatch-Fans mittlerweile schon etwas genervt aufstöhnten.

Nun hat Sombra also dank des Leaks ein Gesicht samt Charakterbeschreibung bekommen. Laut Text ist die Kämpferin eine begabte Hackerin, die neben einer Maschinenpistole offenbar auch besondere Handschuhe trägt. Ein außerordentlich hübsches Design, wie ich finde.

Overwatch - Leak zu Sombra

Auch über ihre Hintergrundgeschichte erfahren wir einige Details: So arbeitete sie mit der mexikanischen Los Muertos Gang zusammen, die wir bereits aus dem Kurzfilm von Soldier: 76 kennen, bis sie zu viel Aufmerksamkeit auf sich zog und im Untergrund verschwand. Später wurde sie von der Talon-Organisation rekrutiert und darf nun Reaper, Widowmaker & Co. ihre Arbeitskollegen nennen. Wann genau wir mit einer offiziellen Vorstellung von Sombra rechnen dürfen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Halloween-Aktion & neuer Spielmodus

Doch der Leak gab noch weitere Informationen preis: So lesen wir einige Textzeilen, die von einem neuen Spiemodus sprechen, in dem wir eine Burg vor Zomnigs und den bösen Handlangern des Dr. Junkenstein verteidigen müssen. Das klingt in meinen Ohren nach einem Horde-Modus.

Dr. Junkenstein ist dabei eine Anspielung auf weitere geleakte Bilder, die zu einem geplanten Overwatch-Comic gehören, in dem der Held Junkrat in die Rolle des berühmten Dr. Frankenstein schlüpft.

Den Abschluss dieses Sacks voller Neuigkeiten bilden die Halloween-Lootboxes, die von einigen Xbox One-Spielern im Store gesichtet und auf Reddit geteilt wurden: Pünktlich zum Fest der maskierten, Süßigkeiten fordernden Kinder Ende Oktober könnten wir also mit neuen, zeitlich begrenzten Boxen voller Emoticons, Kostümen und Gesten rechnen — falls der Leak recht behalten sollte.