Red Dead Redemption 2 - Wer sind die sieben Figuren auf dem Teaser-Bild?

Fans haben sich die Mühe gemacht, das gestern veröffentlichte Teaser-Bild zu Red Dead Redemption 2 genauer unter die Lupe zu nehmen. Anhand der Umrisse wollen sie erkannt haben, um welche sieben Männer es sich handelt.

Von Christopher Krizsak |

Red Dead Redemption 2 lässt viele Fragen offen

Gestern hat Rockstar mit der offiziellen Enthüllung von Red Dead Redemption 2 bei Spielern aus aller Welt einen wahren Sturm der Euphorie ausgelöst, der auch heute noch nicht verklungen ist. Zwar wissen wir nicht viel mehr, als dass das Spiel im Herbst 2017 erscheinen und sowohl eine »epische Geschichte vom Leben im gnadenlosen Herzen Amerikas« als auch eine »brandneue Multiplayer-Erfahrung« bieten soll. Das hat die Kollegen von Gamesradar und viele Fans jedoch nicht von dem Versuch abgehalten, der Identität der sieben schemenhaft erkennbaren Gestalten nachzugehen, die auf dem ersten Teaser-Bild zu sehen sind.

Die Nummerierung der Männer auf dem neuesten Teaser-Bild

So scheint es sich bei Mann Nr. 1 um John Marston zu handeln, der in Red Dead Redemption als Protagonist auftrat. Einerseits legt dies sein Profil nahe, vor allem Nase und Bartwuchs, andererseits hat auch sein Hut dieselbe Form, wie derjenige, mit dem John Marston zu Beginn des Spiels zu sehen ist. Wer die Story von Red Dead Redemption kennt, kann vielleicht schon vermuten, wann und wo die Geschichte des Nachfolgers ansetzen könnte.

John Marston

Bowler-Hut, Mantel und Schnauzer von Nr. 2 erinnern an Jack Swift. Einige von euch kennen ihn eventuell noch aus dem ersten Teil Red Dead Revolver, wo er dem Protagonisten Red Harlow als Verbündeter zur Seite stand. Im Online-Modus von Red Dead Redemption war er zudem im Rahmen eines DLC als spielbarer Charakter vertreten.

Jack Swift

Der Dritte im Bunde kann eigentlich nur Dutch van der Linde sein, der ominöse Anführer der Banditenbande. Neben der Tatsache, dass er ein stattliches Waffenarsenal bestehend aus zwei Revolvern und einem Gewehr bei sich trägt, fällt vor allem sein prägnanter Schnurrbart auf. Zwischen ihm und John ist übrigens noch eine Rechnung offen, die womöglich einen Dreh- und Angelpunkt der Story von Red Dead Redemption 2 bilden könnte.

Dutch van der Linde

Der Mann in der Mitte des Bildes ist deutlich schwerer zu entschlüsseln. Aufgrund seines kantigen Gesichts und dem leicht verkniffenen Gesichtsausdruck meinen einige Fans darin Red Harlow zu erkennen, dessen Rolle die Spieler in Red Dead Revolver übernahmen. Dagegen spricht jedoch, dass sein Gesicht keine markante Narbe aufweist. Die relativ wenigen Falten im Vergleich zu den anderen Gestalten lassen ihn jedoch deutlich jünger wirken.

Red Harlow

Bei Person Nr. 5 besteht eigentlich kein Zweifel mehr, dass es sich um Bill Williamson handelt, den viele noch aus Red Dead Redemption kennen dürften. Sowohl die Hutkrempe als auch sein charakteristischer langer Mantel lassen darauf schließen. Williamson ist ein ehemaliger Partner von John und für sein gerissenes Gemüt bekannt.

Bill Williamson

Bei der sechsten Gestalt wird es schon wieder schwieriger, da das Gesicht in diesem Fall größtenteils in Schatten gehüllt ist. Aufgrund der Hutform sowie den beiden Revolvern vermuten einige darin Landon Ricketts, jenen legendären Revolverhelden, mit dem John Marston in Red Dead Redemption Bekanntschaft schließt.

Landon Ricketts

Die Person ganz rechts im Bild trägt als einzige keinen Hut. Außerdem erinnert die Haarpracht entfernt an einen kurzen Irokesenschnitt. Seinen Gesichtszügen nach zu schließen könnte es sich demnach um Shadow Wolf handeln, den Cousin von Halbblut Red Harlow aus Red Dead Revolver.

Shadow Wolf

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen Überlegungen lediglich um Vermutungen. Wie viel davon der Wahrheit entspricht, werden wir hoffentlich morgen um 17:00 Uhr erfahren, wenn Rockstar den ersten Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht.

Welche »Glorlosen Sieben« erkennt ihr auf dem Bild?