Resident Evil 7: Kitchen Demo - Der Promi unter den VR-Gruseldemos im Kurztest

Die Kitchen-Demo von Resident Evil 7 wurde Monate vor offiziellem Release bereits auf Messen wie gamescom und der E3 herumgereicht. Wie aber schlägt sich nun der Promi unter den Gruseldemos wirklich?

Von Dom Schott |

Nichts ist weniger entspannend, als gefesselt auf einem Stuhl in einer heruntergekommenen Küche zu sitzen und zu beobachten, wie die Menschen um euch herum allmählich durchdrehen. Was nach einem Abend in der studentischen WG-Küche klingt, ist in Wahrheit die einfache, aber durch und durch effektive Formel von Resident Evil 7: Kitchen Demo. Diese VR-Demo gibt uns etwa fünf Minuten lang einen Eindruck davon, wie das fertige Hauptspiel Resident Evil 7 im Frühjahr 2017 schließlich aussehen könnte - und dieser Vorgeschmack ist mehr als vielversprechend.

Das Geschehen um uns herum läuft ohne unser Einwirken wie ein 360°-Film ab, doch versuchen die Personen immer wieder mit uns zu interagieren. Es gibt keine spielmechanische Herausforderung, stattdessen drehen und wenden wir immer wieder unseren Kopf um die chaotischen Ereignisse um uns herum im Blick zu behalten. Die Entwickler spielen gekonnt mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Perspektiven, während die Soundkulisse fast unangenehm realistisch klingt.

Innerhalb der kurzen Zeitspanne von knapp fünf Minuten führt uns die Kitchen-Demo damit eindrucksvoll vor Augen, wie viel Potential für Horror-Spiele - auch jenseits der Jumpscares - im virtuellen Raum steckt.

Fazit