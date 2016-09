Resident Evil 7 - Demo löst Rätsel um angeblich geheimen Level-Abschnitt

Vor einigen Monaten kamen Gerüchte rund um einen scheinbar geheimen Raum in der Demo zu Resident Evil 7 auf. Das kürzlich erschienene Twilight-Update löst dieses Rätsel nun auf.

Die Demo zu Resident Evil 7 steckt voller Geheimnisse. Das merkt jeder, der sich auch nur für kurze Zeit in das verwahrloste Farmhaus traut und daraus entkommen soll. Denn der offensichtliche Weg über die Hintertür führt uns nicht in die erhoffte Freiheit, sondern zu einem so überraschenden wie gnadenlosen Ende. Natürlich suchten Spieler da schnell nach Alternativrouten, was sie unter anderem auf den Dachboden führte.

Dort stieß einer von ihnen auf eine eigentlich zugeschlossene und verbarrikadierte Tür – nur fehlte plötzlich eben diese Tür. Durch die Bretter, die immer noch den Weg versperrten, konnte er einen scheinbar geheimen Level-Abschnitt der Resident Evil 7-Demo sehen. Wie würden wir wohl hinein kommen und was würden wir dort nur finden? Spannende Fragen, die jedoch unbeantwortet blieben – bis jetzt.

Mit dem Twilight-Update findet nun nämlich ein »neuer« Raum seinen Weg ins Spiel. Und der ist an genau der Stelle, an der zuvor der vermeintlich geheime Level-Abschnitt war. In der aktuellen Demo zu Resident Evil 7 ähnelt er seinem damals wohl noch unfertigen Gegenstück jedoch nur noch in den Grundzügen. Dafür wartet er mit einigen neuen Geheimnissen wie einer verschlossenen Tür auf. Mit was auch sonst? Passenderweise ist es übrigens einem Streamer bereits gelungen, einen Blick hinter die Tür zu werfen, da die plötzlich einfach nicht mehr da war. So wiederholt sich die Geschichte.

Vielleicht macht ein weiteres Update zur Resident Evil 7-Demo diesen Raum dann auch in naher Zukunft für alle anderen Spieler zugänglich. Die Chancen auf einen neuen Content-Patch stehen schließlich unserer Meinung nach alles andere als schlecht.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC.