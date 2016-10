Tomb Raider - Sony feiert 20. Geburtstag mit PlayStation 1-Hülle

Mit Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration wird nicht nur der PS4-Release des aktuellsten Lara Croft-Abenteuers gefeiert, sondern auch das Jubiläum des PlayStation 1-Debüts.

Von Hannes Rossow |

Rise of the Tomb Raider in der Retro-Verpackung

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, feiert Lara Croft, die wohl berühmteste Archäologin der Welt, in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Und damit das Jubiläum der Tomb Raider-Reihe auch gebührend begangen werden kann, kommt der aktuellste Ableger Rise of the Tomb Raider endlich auch auf die PS4.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration enthält dabei nicht nur alle Inhalte aus den Xbox One- und PC-Versionen, sondern bekommt zusätzlich noch das Story-Kapitel »Blood Ties« sowie den Koop-Modus »Endurance« spendiert. Diese besondere Wiedervereinigung von Tomb Raider und der Marke PlayStation wird von Sony mit einer kleinen Überraschung gefeiert.

Thanks to @SQUARE_ENIX_EU we're celebrating the launch of Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration on PS4 with an original PS throwback! pic.twitter.com/LnbeuCIWwd — PlayStation UK (@PlayStationUK) October 11, 2016

Auf Twitter teilte der offizielle PlayStation UK-Account eine PlayStation 1-Edition von Rise of the Tomb Raider. Mit stilechter CD-Hülle, Anleitung und einer Spielbeschreibung auf der Rückseite erinnert dieser nette PR-Gag an die Anfänge von Lara Croft. Kaufen könnt ihr diese Version aber leider nicht.

Werdet ihr euch Rise of the Tomb Raider holen?