Titanfall 2 - Neue Infos zur ersten Gratis-Map & kosmetische Upgrades

Respawn Entertainment haben einen Sack voll Neuigkeiten über ihren kommenden Shooter Titanfall 2 ausgeleert: So wird die erste Gratis-Map der Fan-Liebling Angel City sein, auf dem Spieler außerdem eine Reihe neuer kosmetischer Upgrades in die Schlacht führen dürfen.

Von Dom Schott |

Titanfall 2 will alles andere als eine Kopie des ersten Teils werden: Um das zu verhindern, arbeiten die Entwickler von Respawn Entertainment an neuen Titans, Spielmodi und einer kompletten Einzelspieler-Kampagne. Trotz all dieser Bemühungen, sich vom Vorgänger zu unterscheiden, leugnet das Team dennoch nicht ihre eigene Vergangenheit, ganz im Gegenteil. Wie Respawn Entertainment nun auf ihrem offiziellen Blog ankündigte, wird die erste Gratis-Map, die im Dezember für Titanfall 2 erscheint, die Karte Angel City sein. Dieses urbane Gelände war im ersten Teil des Franchises der absolute Fan-Liebling, dementsprechend dürfte diese Verbeugung vor dem ersten Titanfall viele Spieler sehr freuen. Vorbesteller des Hauptspiels dürfen schon drei Tage früher nach Angel City zurückkehren.

Doch damit nicht genug der Neuigkeiten: Derzeit arbeiten die Entwickler außerdem an neuen kosmetischen Items und Upgrades, die zwar keine Auswirkung auf das Balancing haben, den Titans, Waffen und Piloten allerdings einen neuen Anstrich verpassen werden. Diese Upgrades und Items können mit Echtgeld erworben werden. Dennoch versichern die Entwickler nachdrücklich, dass ausbalanciertes und ansprechendes Gameplay immer an erster Stelle stehen werde.

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One und könnte für reichlich frischen Wind im Shooter-Genre sorgen, wenn das Team auf dem bisher vielversprechende Eindruck weiter aufbauen kann.