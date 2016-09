The Division - Update 1.4 bringt Vorschau für Vanity-Items

Kosmetische Items muss man in The Division bald nicht mehr als Katze im Sack kaufen - Patch 1.4 sei Dank.

Patch 1.4 von The Division steckt voller Balance-Änderungen - und einer kleinen, aber feinen Neuerung.

Zum Thema The Division ab 4,33 € bei Amazon.de Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass der umfangreiche Patch 1.4 The Division gehörig umkrempeln soll, um das Spiel vor allem für weniger gut ausgerüstete Spieler wieder interessant zu machen. Im Livestream zum State of the Game hat Massive nun eine weitere, in meinen Augen sehr nützliche und längst überfällige Neuerung bestätigt: Eine Vorschau für kosmetische Gegenstände.

Demzufolge könnt ihr euch Hüte, Jacken und sonstigen Kram anschauen, bevor ihr sie beim Händler kauft. Es ist eine Kleinigkeit, aber es gibt durchaus Spieler, die sich die 300 PC teuren Jacken beim Highend-Händler gekauft haben - nur um in die Röhre zu schauen, weil sie optisch nicht ihren Wünschen entsprachen.

Die Vorschaufunktion ist verfügbar, sobald Patch 1.4 erschienen ist.

Werdet ihr The Division nach dem Update noch mal hervorkramen?