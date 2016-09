Watch Dogs 2 - 10 neue Erkenntnisse zum Hacker-Abenteuer

Der kleine Bodenroboter Jumper blieb in meiner Anspiel-Version noch des Öfteren selbst auf ebenem Grund hängen, sodass ich springen musste, um vorwärts zu kommen.

In der Regel gibt es vier verschiedene Hacking-Möglichkeiten für Menschen oder Objekte. So könnt ihr einen Passanten die Polizei oder eine Gang auf den Hals hetzen, sein Telefon manipulieren oder gegebenenfalls Sicherheitsdaten von ihm stehlen. Diese vier Funktionen könnt ihr in einem Ringmenü auswählen (Hacking-Taste gedrückt halten). Wenn es mal schnell gehen muss, reicht auch ein kurzer Tastendruck (Quick Access), um eine vordefinierte Hack-Funktion zu aktivieren. Bei Passanten hackt ihr dann sofort das Telefon.