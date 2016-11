Assassin's Creed: The Ezio Collection - PS4-Remaster und PS3-Original im Grafikvergleich

Donnerstag, 10. November 2016 um 12:08

Mit Assassin's Creed: The Ezio Collection erscheint für PS4 und Xbox One bald eine Remastered-Version der beliebten Spiele-Trilogie um Meisterassassine Ezio Auditore. Wie prachtvoll sich eine höhere Auflösung, überarbeitete Texturen und neue Shader-Effekte auswirken, könnt ihr oben im Video sehen, das PS4-Remaster und PS3-Original vergleicht.

Die Remastered-Versionen von Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood sowie Assassin's Creed: Revelations werden in Full HD ausgegeben und bieten zudem weitere Verbesserungen wie etwa eine höhere Weitsicht. Noch nie sah der italienische Schwerenöter so frisch aus.

Neben den Hauptspielen sind auch noch alle Erweiterungen und DLCs sowie die Kurzfilme Assassin's Creed Embers und Assassin's Creed Lineage Teil des Gesamtpakets. In den Kurzfilmen erfahren wir weitere Einzelheiten aus dem Leben unseres Helden Ezio Auditore.

Assassin's Creed: The Ezio Collection erscheint am 15. November für PS4 und Xbox One.