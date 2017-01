Aven Colony - Trailer zum Sci-Fi-Städtebau im Anno-Stil für PS4 & Xbox One

Montag, 30. Januar 2017 um 17:45

Bislang war Aven Colony, die Städtebau-Simulation mit dem Sci-Fi-Einschlag, nur für den PC geplant. Doch nachdem sich die Entwickler von Mothership Entertainment auf die Zusammenarbeit mit Publisher Team17 eingelassen haben, wurde Aven Colony nun auch für PS4 und Xbox One angekündigt. Die komplexe Simulation ist derzeit auf itch.io in einer Beta-Version verfügbar und soll im 2. Quartal 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

In Aven Colony müssen wir auf dem unwirtlichen Planeten Aven Prime eine Kolonie errichten, ausbauen und am Laufen halten. Um das bewerkstelligen zu können, können wir Ressourcen sammeln, außerirdische Lebensformen entdecken und in der Kampagne des Spiels zum Expeditionspräsidenten aufsteigen. Durch ein spezielles Missionsziel-System sollen auch Einsteiger behutsam in die Aufbauthematik eingeführt werden. Außerdem soll es einen Sandbox-Modus geben, in dem ihr ohne besondere Vorgaben herumexperimentieren könnt.